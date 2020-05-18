وزير الخارجية الإسرائيلي: خطة السلام فرصة تاريخية لترسيم حدود الدولة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، غابي أشكنازي، إن خطة السلام الأمريكية تشكل فرصة كبيرة لإحلال السلام، وذلك خلال إجراء مراسم التسليم والتسلم في عدد من الوزارات.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" عن وزير الخارجية الجديد، قوله إن "فرصة تاريخية لترسيم حدود الدولة باتت سانحة بفضل خطة السلام الأمريكية".

وتعهد الوزير، خلال مراسم تسليم وتسلم جرت في مقر وزارة الخارجية، "بدفع هذه الخطة قدما بمنتهى المسؤولية بالتنسيق مع جيراننا في المنطقة والولايات المتحدة".

وشدد الوزير، الذي شغل منصب رئيس أركان جيش الدفاع في السابق، على أنه يدرك ثمن الحرب ويولي أهمية كبيرة لتقوية العلاقات مع مصر والأردن.

كما لفت إلى أنه "سيعمل أيضا على دفع العلاقات مع دول أخرى في المنطقة إلى الأمام بهدف تعزيز أمن إسرائيل".