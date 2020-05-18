الصحة البريطانية: فقدان حاستي الشم والتذوق من أعراض كورونا

ذكرت ذلك صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن القائمة الرسمية لأعراض مصابي كورونا، كانت تشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر.

وقال جوناثان فان-تام، نائب كبير المسؤولين الطبيين في البلاد، إن هذا الإجراء جاء وفق توجيهات العلماء بأن إضافة تلك الأعراض قد يساعد في الكشف عن المزيد من حالات الإصابة، إذا أضيف إلى التوصيف الأساسي للحالة.

وأضاف: "كان التعريف الأساسي للحالة الأساسية للمصابين يشمل أعراض السعال الجديد المستمر أو الحمى، وارتفاع درجات الحرارة"، لكن ذلك سيتغير الآن إلى السعال الجديد المستمر أو الحمى أو فقد حاسة الشم والتذوق".

وأوضح نائب كبير المسؤولين الطبيين في البلاد، أن فقدان حاسة الشم ستعرف بأنها فقدان حاستي الشم والتذوق، إذ أن الاثنتين قريبتان من بعضهما فيما يتعلق بالأعصاب.

ورغم أن القائمة الرسمية لأعراض مصابي كورونا لا تشمل الكثير من الأعراض، إلا أن هناك أعراض أخرى مرافقة تشمل الإرهاق أو الإسهال أو ألم البطن أو فقدان الشهية.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 4.7 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 315 ألف حالة وفاة.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي وصل عدد المصابين بها إلى نحو 84 ألف إصابة، بينما تجاوز عدد المصابين بالفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19" 244 ألف حالة، وأصبح عدد الوفيات أكثر من 34 ألف حالة.