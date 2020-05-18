أردوغان: حظر تجول شامل في تركيا خلال عيد الفطر وقد نضطر لإجراءات أكثر قسوة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، أن بلاده سوف تكون تحت حظر تجول شامل خلال أيام عيد الفطر التي تمتد من 23 إلى 27 أيار/مايو الجاري، وذلك للحد من انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال الرئيس التركي في كلمة متلفزة: "سنفرض حظرا للتجوال اعتبارا من 23 ولغاية 26 مايو الجاري في 81 ولاية تركية"، مضيفًا أنه "من غير الممكن القضاء على فيروس كورونا بشكل تام قبل حل المشكلة على مستوى العالم".

كما أوضح أردوغان أن تركيا قد تضطر "لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل أقسى في حال اتخذ انتشار الفيروس منحنى سلبي".

يتبع..