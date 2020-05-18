إيران تفرج بشكل نهائي عن 16 ألف سجين بسبب تفشي كورونا المستجد

أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الإفراج النهائي عن 16 ألف سجين، كان قد أفرج عنهم بشكل مؤقت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال أصغر جهانغير، رئيس هيئة السجون الإيرانية، اليوم الاثنين، إنه "سيتم الإفراج نهائيا عن 16 ألف سجين، من السجناء الذين حصلوا على إفراج مؤقت بسبب تفشي فيروس كورونا"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية".

وكانت السلطات القضائية في إيران أفرجت مؤقتا، في مارس/ آذار الماضي، عن نحو مئة ألف سجين مع تفشي فيروس كورونا، وشمل الإفراج خمسين في المائة من السجناء السياسيين، بمن فيهم حاملي جنسيات أمريكية وبريطانية.

وأكد جهانغير، "16 ألف سجين لن يعودوا إلى السجون بعد إنتهاء فترة الإفراج المؤقت والتي لا تزال سارية حتى اليوم".

وبحسب الوكالة "لم يكشف جهانغير عن طبيعة السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم نهائيا، سواء كانوا محكومين بقضايا جنائية أو أمنية أو سياسية".