"شوكة في عيون الأعداء"... وزير الدفاع الإيراني يتحدث عن تقدم نوعي وكمي

قال العميد أمير حاتمي، وزير الدفاع الإيراني إن بلاده سترد بحزم وقوة على أي عدو يحاول انتهاك مصالحها وأمنها القومي.

وأشار الوزير، خلال اجتماع مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية ورئيس المنظمة "العقيدية- السياسية" إلى "التقدم الدفاعي الناجز في أسلحة البر والجو والبحر والإلكترونية والجوفضاء والصاروخية".

واشاد العميد حاتمي بمواقف مجلس الشورى الإسلامي المساندة لمشاريع وزارة الدفاع التنموية وإنجازاتها الملحوظة على مرّ السنوات الاخيرة في مختلف المجالات الدفاعية.

واعتبر الوزير خلال اجتماعه في مقر وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، هذا التقدم "شوكة في عيون الأعداء"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأكد العميد حاتمي على أن "وزارة الدفاع حققت تقدما مضاعفا على الصعيدين الكمي والنوعي خلال عامين من عهد الحكومة الحالية".

ونوّه الوزير بالتقدم الكبير الذي حققتها الصناعات العسكرية الإيرانية بسواعد المنتجين المحليين في مجال الدفاع الجوي، ومنها إسدال الستار عن منظومات للدفاع الجوي، قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى؛ "لنتمكن اليوم من تأمين أجواء البلاد أكثر من أي وقت مضى".