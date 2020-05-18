وفاة 7 من موظفي الأمم المتحدة بسبب "كوفيد-19" وإصابة 520 آخرين

أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك ، اليوم الإثنين، أن سبعة من موظفي الأمم المتحدة توفوا بسبب فيروس كورونا، وأصيب 520 موظفا في المنظمة بالوباء.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . وقال دوغاريك، خلال مؤتمر صحفي: "يمكنني أن أفيد بأنه وفقًا لبيانات مساء يوم أمس الأحد، تم إبلاغنا بـ520 حالة إصابة بالفيروس التاجي، وهناك 147 حالة في أميركا، بما في ذلك 78 حالة في نيويورك".

وأضاف دوغاريك: "بالنسبة للوفيات، أعتقد أن هذا الرقم هو سبعة، للأسف".

يذكر أنه وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس "كوفيد-19" في العالم 4758937 شخصاً، والوفيات316277 حالة.