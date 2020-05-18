ترامب: أعلنا عن أمور مهمة... وقريبا نكشف عن علاجات ولقاحات كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه تم الإعلان عن بعض الأمور المهمة وهناك أمور أخرى سيتم الإعلان عنها فيما يتعلق بعلاج ولقاحات فيروس كورونا.

وحسب "رويترز" قال ترامب في اجتماع مائدة مستديرة في البيت الأبيض مع مديرين تنفيذيين لعدد من المطاعم وقادة في قطاع الضيافة "لقد كان يوما مهما جدا فيما يتعلق بالعلاج... واللقاح. تم إحراز تقدم هائل. بعض الإعلانات الكبيرة قادمة ... وارتفع السوق بما يقرب من 1000 نقطة".

وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار أمس الأحد إن السلطات لم ترصد زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مناطق عادت بعض خدماتها للعمل لكنها ترى زيادة في بعض المناطق التي ظلت مغلقة.

وقال أزار لشبكة (سي.إن.إن) "نرى أن في الأماكن التي عادت للعمل لا نشهد هذه الزيادة في الحالات... ما زلنا نرى زيادات في بعض المناطق" التي ظلت مغلقة.