نفتالي بينيت: إيران بدأت الانسحاب من سوريا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته، نفتالي بينيت، إن إيران بدأت سحب قواتها من سوريا، دون تقديم أي دليل يدعم تأكيده.

وقال بينيت في كلمته الوداعية، اليوم الإثنين ​​"إيران تقلل بشكل كبير من نطاق (عمل) قواتها في سوريا، بل إنها أيضا بدأت في إخلاء عدد من القواعد"، وفق وكالة"رويترز".

وأضاف "على الرغم من أن إيران بدأت عملية الانسحاب من سوريا، فنحن بحاجة لاستكمال العمل. ما زال الأمر في متناول أيدينا".

كما حث نفتالي خليفته بيني غانتس على مواصلة الضغط على إيران وإلا تبدلت الأمور، حسب تعبيره.

התקיפות בסוריה שמיוחסות לישראל | גורם ביטחוני: "איראן מצמצמת את כוחותיה בסוריה ומפנה בסיסים, נמשיך להגביר את הלחץ". בישראל מאמינים שהמשך התקיפות יביא את ההנהגה בטהראן להחלטה לסגת מסוריה. על התקיפות האחרונות אין תגובה איראנית נגד ישראל ואין גינוי רוסי@roysharon11 #חדשותהערב pic.twitter.com/1F6CJpxI4g — כאן חדשות (@kann_news) May 5, 2020

هذا وقال نفتالي بينيت، في وقت سابق، إن بلاده ستواصل عملياتها في سوريا حتى تغادرها القوات الإيرانية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء أمس الثلاثاء، عن نفتالي بينيت، أن إيران لا شأن لها في سوريا، ولن تتوقف إسرائيل قبل أن يغادر الإيرانيون الأراضي السورية.

وشنت إسرائيل مئات الغارات الجوية داخل سوريا مستهدفة ما يشتبه بأنه تحركات للأسلحة والقوات الإيرانية وكذا مقاتلي حزب الله اللبنانيين، الذين ترعاهم إيران أيضا.