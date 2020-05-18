وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد: أدرك ثمن الحرب وسيتم دفع خطة السلام الأمريكية للأمام

وغابي اشكنازي كان رئيس أركان جيش الدفاع في السابق، أكد على أنه "يدرك ثمن الحرب ويولي أهمية كبيرة لتقوية العلاقات مع مصر والأردن".

وبحسب هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، تعهد اشكنازي خلال مراسم تسليم وتسلم جرت في مقر وزارة الخارجية باورشليم القدس اليوم "بدفع هذه الخطة قدما بمنتهى المسؤولية بالتنسيق مع جيراننا في المنطقة والولايات المتحدة".

ولفت الوزير إلى أنه "سيعمل أيضا على دفع العلاقات مع دول أخرى في المنطقة إلى الأمام بهدف تعزيز أمن إسرائيل".

وصدق الكنيست الإسرائيلي، أمس الأحد، على الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تم تشكيلها نتيجة اتفاق بين رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، وزعيم تحالف "أزرق-أبيض"، بيني غانتز.

وقال بنيامين نتنياهو، أمام البرلمان إنه "حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية"، متعهدا المضي قدما في مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وتتشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة من تحالف واسع مشترك بين حزب "الليكود" وحزب "أزرق أبيض" وحلفائهما، حيث اتفقا على أن يتناوب زعيميهما على التوالي نتنياهو وبني غانتس رئاستها وتقاسم حقائبها الوزارية، كما تضم هذه التوليفة الحكومية إلى جانب حزبيهما أحزاب المتدينين المتزمتين مثل "شاس" و"يهدوت هتوراة" واليسار مثل حزب "العمل"، وبعض النواب المنشقين عن قوائمهم.