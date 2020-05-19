واشنطن بوست: إسرائيل متورطة بهجوم إلكتروني على ميناء الشهيد رجائي الإيراني

قال تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، يوم الاثنين، إن إسرائيل هي المسؤولة على الأرجح عن هجوم إلكتروني وقع هذا الشهر واستهدف أجهزة كمبيوتر في ميناء الشهيد رجائي.

وأكد التقرير أن الهجوم تسبب في ارتباك الحركة عبر الممرات المائية والطرق المؤدية إلى الميناء.

ودعمت الصحيفة الأمريكية ذائعة الصيت تقريرها بأقوال مسؤولين أمريكيين ومسؤولين حكوميين أجانب لم تذكر أسماءهم، مشيرة إلى أن الاضطراب الذي وقع في التاسع من مايو/أيار بأجهزة الكمبيوتر الإيرانية من المرجح أن يكون انتقاما لمحاولة هجوم إلكتروني وقعت في وقت سابق على أنظمة توزيع المياه في مناطق ريفية بإسرائيل.

نفت إيران مرارا تورطها في محاولة القرصنة الفاشلة يوم 24 أبريل / نيسان على شبكات توزيع المياه الإسرائيلية.

وقال المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية محمد راستاد لوكالة أنباء إرنا الإيرانية، الأسبوع الماضي أن الهجوم الإلكتروني لم يخترق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمنظمة، واستطاع فقط التسلل إلى عدد من أنظمة التشغيل الخاصة وتدميرها.

Officials: Israel linked to a disruptive cyberattack on Iranian port facility - The Washington Post https://t.co/1HNsPebiaP — David Alexander (@davidalexander5) May 19, 2020

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني حكومي أجنبي، قوله إن الهجوم كان "عالي الدقة"، وإن الأضرار التي لحقت بالميناء الإيراني كانت أكثر خطورة مما وصفته الروايات الإيرانية.

ونشرت الصحيفة في الثامن من مايو/أيار أن إيران مرتبطة بمحاولة هجوم إلكتروني على شبكة المياه الاسرائيلية في أبريل نيسان.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين على إطلاع بالحادث قولهم إنه تم اعتراض الهجوم وإحباطه قبل حدوث ضرر بالغ.

ولم ترد السفارة الإسرائيلية على طلبات التعليق. ورفض جيش الدفاع الإسرائيلي التعليق، وفقا للصحيفة.

كان البرلمان الإيراني أقر قانونا، أمس الاثنين، بشأن مواجهة أعمال إسرائيل العدائية، ينص على إنشاء سفارة افتراضية في القدس.

واتفق النواب خلال جلسة مفتوحة للبرلمان، على جميع أحكام قانون مواجهة "الأعمال العدائية للنظام الصهيوني".

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن أحكام القانون المعتمد حظرا على حركة البضائع الإسرائيلية عبر أراضي إيران، بالإضافة إلى حظر مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعارض.

وألزم البرلمانيون الحكومة بمساعدة الدول والشعوب الأخرى في "تحرير" القدس.