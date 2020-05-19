"المرأة الوطواط" تعود للظهور وتؤكد مصدر فيروس كورونا

نفت "المرأة الوطواط" شي زينغلي، عالمة الفيروسات الصينية، الاتهامات بأن فيروس كورونا خرج من مختبر ووهان في الصين.

يأتي نفي الباحثة مع تصاعد الضغوط الدولية الهادفة لإلقاء اللوم على الصين في انتشار هذا الوباء.

وتوجه الولايات المتحدة اتهاما صريحا للصين بصنع الفيروس، بينما يقول علماء إنه على الأرجح فيروس انتقل من الحيوان إلى الإنسان.

Wuhan-based virologist Shi Zhengli, nicknamed China’s "Bat Woman," hunted down viruses from SARS to the new coronavirus. She warns there are more out there https://t.co/q3o5DyzXsW pic.twitter.com/32oRQu6JSz — Andreas Harsono (@andreasharsono) May 11, 2020

وسائل الإعلام الصينية أشارت إلى أن الدكتورة شي، التي تسمى "المرأة الوطواط"، أو "المرأة الخفاش" بسبب سنوات خبرتها في دراسة الروابط بين الخفافيش والفيروسات، قد ساعدت، مع اندلاع أزمة انتشار الفيروس التاجي الجديد، في إثبات أن الوباء على الأرجح جاء من الخفافيش.

وتم نشر دراسة أجرتها شي تعزز فكرة أن أساس الفيروس هو خفاش "حدوة الحصان"، وهو ذات المسبب لفيروس سارس، عقب فترة من غيابها عن الظهور.

A renowned virologist and an expert on coronavirus in bats, Shi Zhengli may have the answer to the question the world is asking.



But Shi Zhengli is missing. Here's all you need to know about China's 'bat woman'https://t.co/P0d7hG7Pkk — WION (@WIONews) May 6, 2020

منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم أمس الاثنين أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز الـ 4.6 مليون شخص مع وصول عدد الوفيات إلى أكثر من 311 ألف شخص.

وأوضحت المنظمة أن العدد الأكبر للمصابين بالفيروس سجل في الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، حيث أصيب مليونان و17 ألفا و811 شخصا.