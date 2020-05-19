أول تعليق إيراني على تعرض ميناء بندر رجائي لهجوم سيبراني إسرائيلي

ونقلت وكالة "تسنيم"، مساء اليوم الثلاثاء، على لسان مسؤول في ميناء الشهيد رجائي جنوبي البلاد، بشأن المزاعم التي تتحدث عن هجوم سيبراني ناجح تعرضت له منشآت هذا الميناء، قائلا، حدث بعض الخلل في أنظمة كمبيوتر الميناء والتي يمكن أن تكون ناجمة عن هجوم سيبراني.

وأكد مسؤولون في ميناء الشهيد رجائي أنه بالنظر إلى الاستعداد الكامل لوحدات الدفاع المدني في منشآت ميناء الشهيد رجائي، والمواجهة الفعالة في الوقت المناسب لأي طارىء، لم يحدث أي خلل في سير النشاطات الجارية.

سبق أن قال تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، أمس الاثنين، إن إسرائيل هي المسؤولة على الأرجح عن هجوم إلكتروني وقع هذا الشهر واستهدف أجهزة كمبيوتر في ميناء الشهيد رجائي.

وأكد التقرير أن الهجوم تسبب في ارتباك الحركة عبر الممرات المائية والطرق المؤدية إلى الميناء.

ودعمت الصحيفة الأمريكية الذائعة الصيت تقريرها بأقوال مسؤولين أمريكيين ومسؤولين حكوميين أجانب لم تذكر أسماءهم، مشيرة إلى أن الاضطراب الذي وقع، في التاسع من مايو/أيار، بأجهزة الكمبيوتر الإيرانية، من المرجح أن يكون انتقاما لمحاولة هجوم إلكتروني وقعت في وقت سابق على أنظمة توزيع المياه في مناطق ريفية بإسرائيل.

ونفت إيران مرارا تورطها في محاولة القرصنة الفاشلة، يوم 24 أبريل / نيسان، على شبكات توزيع المياه الإسرائيلية.

وقال المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية محمد راستاد لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، الأسبوع الماضي، إن الهجوم الإلكتروني لم يخترق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمنظمة، واستطاع فقط التسلل إلى عدد من أنظمة التشغيل الخاصة وتدميرها.