"قرصنة بحرية"… ظريف يهاجم أمريكا مجددا

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن التجارة القانونية ستتواصل على الصعيد العالمي، وأمريكا لا يحق لها الإخلال بالتجارة القانونية.

وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات ظريف جاءت على خلفية التهديد الأخير ضد السفن الإيرانية المتجهة إلى فنزويلا حاليا، مؤكدا أن السياسة الأمريكية تشكل خطرا للعالم أجمع ولا يقتصر على دولة واحدة أو دولتين.

ويشار إلى أنه عقب انتشار بعض التقارير حول تهديد المسؤولين الأمريكيين بعرقلة مسار ناقلات الوقود الإيراني المتجهة إلى فنزويلا، بعث وزير الخارجية الإيراني، رسالة أول أمس، الى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، محذرا فيها بشأن تحركات أمريكا المحتملة في إرسال قوة بحرية إلى منطقة الكاريبي للتدخل والإخلال في عملية نقل الوقود الإيراني إلى فنزويلا.

وصف ظريف التهديدات غير القانونية والخطيرة والاستفزازية من جانب أمريكا بأنها ضرب من القرصنة البحرية وخطر جسيم يتهدد السلام والأمن الدوليين، مجددا التذكير بمسؤولية الحكومة الأمريكية إزاء تداعيات أي إجراء غير قانوني، وبأنه من حق إيران اتخاذ تدابير مناسبة وضرورية لمواجهة هذه التهديدات.

وحذر مساعد وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، من أن أي تهديد ضد ناقلات النفط الإيرانية سيلقى ردا عاجلا وصارما من جانب بلاده، بينما تتحمل الإدارة الأمريكية تداعيات ذلك.