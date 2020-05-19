لافروف: الجيش الروسي لا يخطط لإجراء مناورات بالقرب من دول "الناتو"

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن العسكريين الروس يقلصون من حجم تدريباتهم في ظل انتشار وباء كورونا، ولا يعتزمون إجراءها بالقرب من خط التماس مع دول حلف شمال الأطلسي.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو: "في الفترة التي نمر بها حاليا، وفي ظل انتشار وباء كورونا يقوم عسكريونا بتقليص حجم تدريباتهم ولا يعتزمون إجراء أي تدريبات بالقرب من خطوط التماس مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وفي وقت سابق، دعا الناتو روسيا إلى المشاركة في تحديث وثيقة فيينا، التي تحدد تدابير لبناء الثقة والأمن والحد من تهديد الصراعات العسكرية في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتنص وثيقة فيينا لعام 2011 على وجه الخصوص، على قيام الدول الأعضاء في معاهدة الأمن والتعاون في أوروبا بتبادل المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة والتخطيط الحربي والميزانيات العسكرية على نطاق واسع.

كما تقوم هذه الدول بالإبلاغ عن أنواع محددة للأنشطة العسكرية وباستضافة المفتشين الأجانب بزيارات تفقدية بهدف التفتيش.

وتهدف الوثيقة إلى زيادة تعزيز الثقة والأمن بين الدول المشاركة (تضم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 57 دولة في أوروبا وآسيا وأمريكا).