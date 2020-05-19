ترامب يشكو من طريقة تعامل منظمة الصحة العالمية مع أمريكا

اشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، من الطريقة التي تتعامل بها منظمة الصحة العالمية مع الولايات المتحدة والدول الأخرى.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، إنه "يتعين على منظمة الصحة العالمية تحسين الطريقة التي تتعامل بها مع الولايات المتحدة والدول الأخرى وإلا فإن واشنطن ستنسحب منها".

وأضاف "لا بد أن يحسنوا طريقة تعاملهم وعليهم أن يؤدوا عملا أفضل".

وتابع "ينبغي أن يكونوا أكثر إنصافا مع الدول الأخرى بما فيها الولايات المتحدة وإلا فإننا لن نعمل معهم أكثر من ذلك". بحسب "رويترز".

وفي وقت سابق اليوم، جه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهديدا لمنظمة الصحة العالمية معلنا عن مهلة أقصاها 30 يوما لإجرائها إصلاحات جوهرية وإلا سيقطع التمويل عنها، وسينظر في تعليق عضوية الولايات المتحدة فيها.

يذكر أن الولايات المتحدة هي أكبر مموّل لمنظمة الصحة العالمية إذ تبلغ قيمة مساهمتها المالية نحو 450 مليون دولار سنوياً.

وأعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في الصين غودين غاليا، أن السلطات الصينية ترفض بشكل مستمر الطلبات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية للمشاركة في التحقيق في ظهور نوع جديد من فيروس كورونا.

وبناء عليه، أصدرت الإدارة الأمريكية، تعليمات إلى إدارة المخابرات في وزارة الدفاع الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية لمعرفة ما إذا كانت السلطات الصينية ومنظمة الصحة العالمية تخفيان معلومات حول بداية جائحة "كوفيد-19".