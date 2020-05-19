إدارة ترامب تتعاقد مع شركة جديدة لإنتاج أدوية "كوفيد-19" في أمريكا

منحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدا تبلغ قيمته 812 مليون دولار لشركة أمريكية جديدة لتصنيع الأدوية ومكوناتها لمكافحة مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا على الأراضي الأمريكية، بهدف إنهاء الاعتماد على بلدان أخرى.

وحسب "رويترز" تتطلع الإدارة إلى بناء القدرة على إنتاج الأدوية والمواد الخام في الولايات المتحدة بعد أن كشف الوباء العالمي عن اعتماد الصناعة على الصين والهند في سلاسل التوريد الخاصة بها.

وقال بيتر نافارو مدير مكتب سياسة التجارة والتصنيع في البيت الأبيض "لقد اعتمدنا لفترة طويلة جدا على سلاسل التصنيع والإمداد الأجنبية فيما يتعلق بأدويتنا المهمة والمواد الفعالة لهذه الأدوية، بينما نعرض صحة أمريكا وسلامتها وأمنها القومي لمخاطر جسيمة".

وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية اليوم الثلاثاء إنها منحت عقدا لمدة أربع سنوات قيمته 354 مليون دولار لشركة (فلو) للتصنيع الدوائي، إحدى شركات القطاع الخاص، لإنتاج أدوية لكوفيد-19 والأدوية الأساسية الأخرى ومكوناتها. ويمكن تمديد العقد بقيمة تصل إلى 812 مليون دولار على مدى عشر سنوات.

وقالت (فلو) التي تم تأسست في يناير/ كانون الثاني إن العقد سيساعدها على دعم المخزون الوطني من المواد الفعالة للأدوية الأساسية.

وأضافت أنها بدأت بالفعل في صنع المكونات والنموذج النهائي للجرعات لأكثر من 12 دواء أساسيا لعلاج المرضى في المستشفيات الذين يعانون من أمراض تتعلق بكوفيد-19. وتابعت أنها سلمت ما يزيد على 1.6 مليون جرعة من خمسة أدوية عامة أساسية تستخدم لعلاج مرضى كوفيد-19 لتنضم إلى المخزون الوطني الاستراتيجي الأمريكي.