كورونا يهاجم أضخم مخيم لاجئين في العالم

هاجم فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" أضخم مخيم لاجئين في العالم، الموجود في بنغلاديش، حيث يقيم فيه نحو مليون شخص من لاجئي الروهينغا.

ذكرت ذلك إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أو حالة إصابة داخل المخيم بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

The world's largest refugee camp in Bangladesh — home to nearly one million Rohingya people — has reported its first #COVID19 cases. pic.twitter.com/q7248TuPaE — DW News (@dwnews) May 19, 2020

ولفت الموقع إلى أنه تم عزل الحالة المصابة، بينما يتم إجراء تحقيقات دقيقة لتتبع احتمالات انتقال العدوى إلى أشخاص آخرين كانوا مخالطين لهذا المصاب، بينما حذر عاملوا الإغاثة من موجة تفش خطيرة للفيروس داخل المخيم المزدحم، الذي يضم لاجئي الروهينغا الفارين من ميانمار.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، 4.8 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 319 ألف حالة وفاة.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي تجاوز عدد المصابين فيها 84 ألف إصابة.