جنرال إسرائيلي: الهجوم السيبراني على ميناء إيراني هو رسالة من بلادنا

ونقلت القناة العبرية الـ"السابعة"، مساء اليوم الثلاثاء، عن رئيس مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، التابع لجامعة تل أبيب، الجنرال عاموس يادلين، أن هجوم السايبر المنسوب إلى إسرائيل ضد ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس بإيران، هي رسالة إسرائيلية مهمة إلى إيران.

وأكد الجنرال يادلين، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" الأسبق، أن هجوم السايبر هو بعد مهم في الحرب ضد إيران، يضاف إلى الأبعاد البرية والبحرية والجوية ضد طهران، موضحا أن الهجوم في ظل ارتفاع درجات الحرارة وأزمة فيروس كورونا قد حوّل الانتباه إلى حدث مهم في الصراع بين إسرائيل وإيران.

وأشار يادلين إلى أن الهجوم الإسرائيلي جاء ردا على الهجوم الإيراني المماثل قبل أسابيع على مواقع شبكات المياه والصرف الصحي في إسرائيل.

سبق أن قال تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، أمس الاثنين، إن إسرائيل هي المسؤولة على الأرجح عن هجوم إلكتروني وقع هذا الشهر واستهدف أجهزة كمبيوتر في ميناء الشهيد رجائي.

ودعمت الصحيفة الأمريكية ذائعة الصيت تقريرها بأقوال مسؤولين أمريكيين ومسؤولين حكوميين أجانب لم تذكر أسماءهم، مشيرة إلى أن الاضطراب الذي وقع في التاسع من مايو/أيار بأجهزة الكمبيوتر الإيرانية، من المرجح أن يكون انتقاما لمحاولة هجوم إلكتروني وقعت في وقت سابق على أنظمة توزيع المياه في مناطق ريفية بإسرائيل.

ونفت إيران مرارا تورطها في محاولة القرصنة الفاشلة يوم 24 أبريل/ نيسان على شبكات توزيع المياه الإسرائيلية.