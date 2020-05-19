بعد ملاحقة استمرت 26 عاما... متهم بالإبادة الجماعية في رواندا يمثل أمام مدع عام فرنسي

مثل فيليسيا كابوجا المتهم بالإبادة الجماعية في رواندا أمام مدع عام فرنسي، اليوم الثلاثاء، بعد ثلاثة أيام من مداهمة الشرطة لمخبئه في ضواحي باريس بعد ملاحقة استمرت 26 عاما.

وكابوجا (84 عاما) متهم بتمويل وتسليح الميليشيات التي قتلت نحو 800 ألف شخص في مذابح برواندا. وكانت قد وُجهت له تهم في عام 1997 عن سبع جرائم من بينها الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

وحسب "رويترز" وصل كابوجا إلى مجمع محكمة الاستئناف في باريس وسط إجراءات أمن مشددة. وقال مصدر قضائي إن الاستجواب بدأ بعد وصوله بنحو ثلاث ساعات.

وسيحدد المدعي العام الإجراءات القضائية التالية قبل إحالة القضية إلى قضاة التحقيق الذين سيقررون ما إذا كانت فرنسا ستسلم كابوجا إلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تنظر قضايا الجرائم ضد الإنسانية.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – Rwanda genocide survivor welcomes the arrest of Felicien Kabuga, accused of financing militias who killed members of her family https://t.co/W626X7bU5j pic.twitter.com/wIgjvFddK1 — Reuters (@Reuters) May 19, 2020

وقالت منظمة واحدة على الأقل تدعم ضحايا الإبادة الجماعية ومقرها في فرنسا إنها تبحث اتخاذ إجراء قضائي للكشف عن الكيفية التي تمكن بها كابوجا من الاختباء في فرنسا وما هي المساعدة التي تلقاها.

Top Rwanda genocide suspect Felicien Kabuga was arrested in Paris for crimes related to the massacre of 800,000 Tutsis and Hutus in 1994 https://t.co/MZg0dbGBPV — Bloomberg (@business) May 16, 2020

ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى أي تعليق عام أدلى به كابوجا على مر السنين عن الاتهامات الموجهة إليه. وليس معروفا متى أو كيف دخل كابوجا فرنسا. وهو رجل أعمال من الهوتو وكان قد تم رصد خمسة ملايين دولار لمن يرشد عنه.

وقالت وزارة العدل الفرنسية إنه عاش بهوية مزورة في أنيار سور سين في ضواحي باريس.