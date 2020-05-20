ترامب: نرسل أجهزة التنفس الاصطناعي لإنقاذ الناس لا لاعتبارات دبلوماسية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ترسل أجهزة التنفس الاصطناعي إلى الدول الأخرى "من أجل إنقاذ الناس وليس لاعتبارات دبلوماسية".

واشنطن _ سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين: "إذا كان بوسعنا إنقاذ حياة الناس في بلد آخر، فهذا أمر رائع. وأنا أسعى إلى إنقاذ الناس فقط".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا، "قد يكون ذلك جيدا من وجهة نظر الدبلوماسية، لكنني لا آخذ ذلك بعين الاعتبار ذلك ".

وأضاف ترامب، أن واشنطن تلقت اتصالات من "دول لا تتصل بها عادة"، طلبوا تزويدهم بأجهزة تنفس اصطناعي، دون أن يذكر تلك الدول بالتحديد.



وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أفادت في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة أرسلت 1271 جهاز تنفس اصطناعي إلى 7 دول، بينها كندا والمكسيك وسويسرا، أستراليا، السلفادور، جنوب أفريقيا وغيرها.

وأكدت الإدارة الأمريكية أنها سترسل 200 جهاز للتنفس الاصطناعي إلى روسيا لمساعدتها في محاربة فيروس كورونا.