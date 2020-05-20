إيران توجه رسالة إلى إسرائيل... "المقاومة هي الأسلوب الأكثر تأثيرا تجاهكم"

قال مستشار رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده "تعتبر المقاومة والصمود العنصر والأسلوب الرادع الأكثر تأثيرا أمام اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني".

وأوضح عبد اللهيان، خلال المؤتمر الدولي الثاني للقدس الشريف ، "أقول بصراحة بأن إيران إلى جانب دعمها المعنوي لقضية القدس لن تتوانى عن تقديم الدعم الاستشاري العسكري للشعب الفلسطيني".

وأضاف، أن "المقاومة الفلسطينية وقفت على قدميها خلال العقد الأخير وردت على تهديدات الكيان الصهيوني".

وكان مجلس الشورى الإيراني قد صادق على المادة السادسة من مشروع قرار "بصفة عاجلة جدا" لمواجهة إجراءات إسرائيل "العدائية" ضد السلام والأمن.

ووفقا لهذه المادة فإن أي تعاون استخباري أو تجسس لمصلحة ما سماه الكيان الصهيوني، في حكم الحرابة والفساد في الأرض مما يستوجب إنزال أشد العقوبة بحق مرتكبه.

كما صادق البرلمان على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون "مواجهة الإجراءات الإسرائيلية العدائية ضد الأمن الإقليمي والدولي".