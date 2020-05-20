"بلومبيرغ" تعدل مقالها بعد انتقادات السفارة الروسية واتهامها بالكذب والتسييس

أقدمت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية على تعديل مقالها المنشور على موقعها الالكتروني بشأن تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا، وذلك بعد توجيه الدبلوماسية الروسية في واشنطن انتقادات بشأنها.

ظهر على موقع الوكالة الأمريكية تعديلات هامة على المقال حيث تم تغيير البيانات والأرقام المتعلقة بمعدل وعدد الأسرة في المستشفيات الروسية مقارنة بعدد المواطنين، حيث كانت الوكالة قد نشرت رقما لا يستمد إلى الأرقام الواقعية وبلغ المتوسط الإجمالي بحسب الوكالة 4 أسرة لكل ألف مواطن روسي.

أما بعد تعديل المقال فقد بلغ المعدل نحو 8.2 بالنسبة لألف مواطن، كما شمل المقال تعديلات لبعض الأرقام والمعلومات المخصصة بشأن فيروس كورونا المستجد في روسيا.

وكانت السفارة الروسية في واشنطن قد اتهمت وكالة "بلومبيرغ" بالكذب وتحريف الحقائق وإلقاء التهم المسيسة التي لا أساس لها وطالبت بتعديل المقال وفقا لأرقام واقعية وحقيقية.

وأعلن مقر عمليات مكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، تسجيل وفيات جديدة جراء الإصابة بوباء "كوفيد-19" ليبلغ الإجمالي 2837 حالة.

وقال مقر عمليات مكافحة الفيروس، في بيان، يوم أمس الثلاثاء إن "روسيا سجلت 9200 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 299 941 حالة".