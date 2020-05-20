أول إعدام في الولايات المتحدة بعد توقف استمر أكثر من شهرين

نفذت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أول حكم بالإعدام، بعد توقف دام شهرين ونصف الشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

أفات وكالة الأنباء الفرنسية بأن الحكم نفذ الثلاثاء، ليلة الأربعاء، في سجين بقي متمسكا ببراءته في ولاية ميزوري الأمريكية، في أول إعدام في الولايات المتحدة بعد توقف استمر شهرين ونصف الشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

نفذ حكم الإعدام ليل الثاثلاء الأربعاء في سجين بقي متمسكا ببراءته في ولاية ميزوري الأميركية، في أول إعدام في الولايات المتحدة بعد توقف استمر شهرين ونصف الشهر بسبب فيروس #كورونا المستجد.#فرانس_برس (2/1) pic.twitter.com/YCvpMZOUlK — فرانس برس بالعربية (@AFPar) May 20, 2020

​وأعدم والتر بارتون (64 عاما) بحقنة قاتلة في سجن بون تير. وكان قد أدين في عام 2006 بقتل غلاديس كوهلر وهي امرأة تبلغ من العمر 81 عاما تعرضت للطعن حتى الموت في أوزارك ميزوري عام 1991.

وكانت كلماته الأخيرة، بحسب الوكالة، "أنا والتر بارتون بريء، هم يعدمون رجلا بريئا".