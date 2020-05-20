مصدر: البحرية الإيرانية ستواصل مهامها في الخليج ولن تتأثر بتعليمات من قوات أجنبية

أكد مصدر عسكري إيراني، اليوم الأربعاء، أن القوات البحرية الإيرانية ستواصل مهامها في مياه الخليج وبحرعمان بشكل اعتيادي، ولن تتأثر بأية تعليمات من قوات أجنبية تتواجد في المنطقة بشكل غير شرعي.

وقال المصدر الأمني الإيراني في تصريحات لوكالة "نو نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: إن "القوات البحرية الإيرانية ستواصل مهامها في الخليج الفارسي وبحر عمان بشكل اعتيادي".

وحول تأثير تعليمات الجيش الأمريكي على أنشطة الوحدات البحرية الإيرانية في المنطقة قال المصدر العسكري "ستواصل البحرية الإيرانية القيام بمهامها، وإصدار مثل هذه الأوامر من قبل القوات الأجنبية التي هي موجودة في هذه المنطقة بشكل غير شرعي لن يغير أي شي من برنامج تحركاتنا في هذه المنطقة".

وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرا بالبقاء بعيدا 100 متر عن سفن البحرية الأمريكية في المياه الدولية ومضيق هرمز.

وحسب "أسوشيتد برس" حذرت البحرية الأمريكية، أمس الثلاثاء، من أنها ستتخذ "إجراءات دفاعية مشروعة'' ضد السفن في الشرق الأوسط التي تقترب أقل من 100 متر من سفنها الحربية، وقدمت إرشادات محددة لمواجهة السفن الإيرانية في الخليج.