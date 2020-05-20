تايلاند: نتوقع لقاحا لفيروس كورونا العام المقبل

قال مسؤول تايلاندي كبير، اليوم الأربعاء، إن بلاده تتوقع أن يكون لقاح فيروس كورونا جاهزا للاستخدام في العام المقبل وذلك بعد تحقيق نتائج إيجابية في التجارب على الفئران.

ونقلت وكالة "رويترز" عن تاويسين ويسانويوتين، المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد- 19 التابع للحكومة، إن تايلاند ستبدأ اختبار اللقاح وهو من نوع (مسنجر آر.إن.ايه) على القردة الأسبوع المقبل بعد نجاح التجارب على الفئران.

وأضاف "من المتوقع استخدام اللقاح التايلاندي العام المقبل".

ويجري تطوير أكثر من 100 لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس وقد دخل عدد منها طور التجارب السريرية. لكن منظمة الصحة العالمية حذرت في أبريل/ نيسان من أن تطوير اللقاح سيستغرق 12 شهرا على الأقل.

ويحفز هذا النوع من اللقاحات خلايا الجسم لإنتاج مواد جزيئية تتواجد على سطح الفيروس تحفز بدورها جهاز المناعة ليؤدي دوره.

وأوضحت بيانات أولية نشرتها شركة موديرنا الأمريكية للأدوية يوم الاثنين أن لقاحها التجريبي وهو أول لقاح من نوعه يختبر في الولايات المتحدة أنتج أجساما مضادة في مجموعة صغيرة من المتطوعين الأصحاء.

ويبلغ عدد حالات الإصابة المعلنة بفيروس كورونا في تايلاند 3034 حالة توفي 56 منهم.