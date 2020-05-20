تحذير من دفع 60 مليون شخص إلى الفقر المدقع بسبب فيروس كورونا

حذر رئيس البنك الدولي من أن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا ستتسبب في ضم ما قد يصل إلى 60 مليون شخص إلى قائمة من يعانون من الفقر المدقع أو الفقر الشديد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دافيد مالبيس القول إن البنك يتوقع تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري بنحو 5% بسبب فيروس كورونا.

كما ذكر أن آثار الوباء الاقتصادية قد تسببت في خسارة الملايين لوظائفهم وإفلاس الكثير من المشاريع التجارية.

وبحسب تعريف البنك الدولي، فإن من يعاني من الفقر المدقع هو من يعيش على مبلغ يقل عن دولار و90 سنتا في اليوم.