اليونان تعلق على حرق العلم التركي داخل أراضيها

دانت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأربعاء، حرق العلم الوطني التركي في العاصمة أثينا.

وقالت الوزارة في بيان، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "اليونان تدين بشكل قاطع أي عمل لإهانة الرمز الوطني لأي بلد، وفي هذه الحالة تركيا. تتعارض هذه الأعمال مع ثقافة وتقاليد الشعب اليوناني".

والجدير بالذكر، ان اليونان احتفلت، يوم 19 أيار/ مايو، بالذكرى الـ 101 للإبادة الجماعية للبونتيك اليونانيين. هذا اليوم يمثل نهاية وجود اليونانيين البونتيك الذي استمر لمئات السنين على شواطئ البحر الأسود. وبحسب مصادر مختلفة، ذهب ضحيتها أكثر من 350 ألف شخص. وحرق العلم التركي أمام البرلمان اليوناني خلال الفعاليات التذكارية في وسط أثينا في ساحة سينتاغما.

ويسود التوتر العلاقات بين الجارتين المتناحرتين منذ أمد، جراء حقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ومحاولة الآلاف من طالبي اللجوء دخول اليونان هذا العام.