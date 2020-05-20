أول حكم إعدام عبر مكالمة فيديو في تطبيق "زووم"

صدر أول حكم إعدام عن طريق مكالمة فيديو في تطبيق "زووم" لرجل متهم بتهريب مادة الهيرويين في ظل تنفيذ إجراءات الحجر الصحي.

وحكم على رجل بالإعدام في سنغافورة عبر مكالمة فيديو "زووم" لدوره في صفقة مخدرات نفذت في عام 2011، يوم الجمعة الماضي.

وأظهرت وثائق المحكمة أن بونيثان جيناسان، وهو ماليزي يبلغ من العمر 37 عامًا، حكم عليه بالإعدام لدوره في تهريب صفقه هيروين.

وقال متحدث باسم المحكمة العليا في سنغافورة: "من أجل سلامة جميع المشاركين في الإجراءات، تم عقد جلسة المدعي العام ضد بونيثان جيناسان عن طريق الفيديو"، بحسب "ذا غارديان".

وأضاف المتحدث أن هذه هي أول قضية جنائية يتم فيها إصدار حكم الإعدام في جلسة استماع عن بعد في سنغافورة.

وأكد محامي المتهم، بيتر فرناندو، أن موكله تلقى حكم القاضي على مكالمة في برنامج "زووم"، وأشار إلى أن المتهم يفكر في الاستئناف.

وانتقدت جماعات حقوقية استخدام التطبيق في القضايا الكبرى كأحكام الإعدام، لكن المحامي فرناندو قال إنه لم يعترض على استخدام الفيديو لأنه كان فقط لتلقي حكم القاضي، والذي يمكن سماعه بوضوح، ولا توجد حجج قانونية أخرى تم عرضها.

وتم تأجيل العديد من جلسات المحكمة في سنغافورة خلال فترة الإغلاق التي بدأت في أوائل أبريل/نيسان الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى 1 يونيو/حزيران، في حين أن القضايا التي اعتبرت ضرورية تم عقدها عن بعد باستخدام الفيديو.

وتقول جماعات حقوقية إن سنغافورة تتبع سياسة عدم التسامح على الإطلاق مع قضايا المخدرات، ما أدى لتفيذ أحكام إعدام طالت المواطنين والأجانب على حد سواء، بحسب الصحيفة.