بسبب تفشي كورونا... كامبردج تتخذ قرارا بشأن الدراسة فيها

أعلنت جامعة كامبردج البريطانية أنها ستقدم الخدمة التعليمية بشكل افتراضي عبر الإنترنت حتى صيف 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبهذا القرار تكون كامبردج واحدة من أوائل الجامعات على مستوى العالم التي تعلن عن تقديم جميع محاضراتها في العام الدراسي المقبل على الإنترنت بسبب تفشي فيروس كورونا، بحسب "رويترز".

وأغلقت الجامعة أبوابها أمام الطلبة في مارس/ آذار، بعد أن فرضت الحكومة البريطانية إجراءات عزل عام صارمة للحد من تفشي مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس.

وأوضحت الجامعة في بيانها، اليوم الأربعاء، أن "الخدمة التعليمية ستقدم بشكل افتراضي حتى صيف 2021 مع احتمال تواجد بعض المجموعات الدراسية الصغيرة فعليا".

وأشارت الجامعة إلى أنه "نظرا إلى أن من المرجح أن يظل التباعد الاجتماعي مطلوبا قررت الجامعة وقف الحضور الفعلي للمحاضرات خلال العام الدراسي المقبل".

وقالت إن "القرار يمكن مراجعته بناء على الإرشادات الرسمية الخاصة بالفيروس".