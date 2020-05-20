تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" في ثاني حادثة خلال أسبوع

أعلنت قيادة قاعدة "إيغلين" في فلوريدا، في بيان نشرته على صفحتها في "تويتر"، أن الحادث وقع أثناء القيام بتدريبات ليلية في الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن المقاتلة "إف-35" لم تكن مزودة بالأسلحة.
#USAF F-35 crashed near Eglin AFB #Florida #USA pic.twitter.com/II1SBbGbcY— Last Defender (@LastDef) May 20, 2020
وأشار البيان إلى أن الطيار تمكن من القفز بمظلته وتم نقله إلى المستشفى، وحالته الصحية مستقرة.
NEWS RELEASE: An F-35A Lightning II assigned to the 58th Fighter Sq crashed upon landing around 9:30 p.m. today @TeamEglin. The pilot successfully ejected and was transported to the 96th Medical Group for evaluation and monitoring. The pilot is in stable condition. Cont.— Eglin Air Force Base (@TeamEglin) May 20, 2020
أعلنت قيادة القاعدة الجوية "إيغلين" الجمعة الماضي، عن تحطم مقاتلة أمريكية من الجيل الخامس من طراز "إف-22" في فلوريدا خلال رحلة تدريبية.
#EXCLUSIVE: Rescue Crews Race to the scene for the #F22 crash at #Eglin AFB. #F22 #Eglin #Tyndall #PlaneCrash pic.twitter.com/Th7lboG2I1— John Sibley (@LSMJohn) May 15, 2020
الجدير بالذكر أن إنتاج المقاتلة من طراز "إف-22" توقف في الولايات المتحدة، وتم استبدالها بمقاتلات أخرى من الجيل الخامس مثل "إف-35".
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