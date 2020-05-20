تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" في ثاني حادثة خلال أسبوع

تحطمت مقاتلة من الجيل الخامس "إف-35"، تابعة لسلاح الجو الأمريكي، اليوم الأربعاء، في ولاية فلوريدا، والتي تعتبر ثالث حادثة تحطم خلال عام والثانية خلال أسبوع.

أعلنت قيادة قاعدة "إيغلين" في فلوريدا، في بيان نشرته على صفحتها في "تويتر"، أن الحادث وقع أثناء القيام بتدريبات ليلية في الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن المقاتلة "إف-35" لم تكن مزودة بالأسلحة.

وأشار البيان إلى أن الطيار تمكن من القفز بمظلته وتم نقله إلى المستشفى، وحالته الصحية مستقرة.

NEWS RELEASE: An F-35A Lightning II assigned to the 58th Fighter Sq crashed upon landing around 9:30 p.m. today @TeamEglin. The pilot successfully ejected and was transported to the 96th Medical Group for evaluation and monitoring. The pilot is in stable condition. Cont. — Eglin Air Force Base (@TeamEglin) May 20, 2020

أعلنت قيادة القاعدة الجوية "إيغلين" الجمعة الماضي، عن تحطم مقاتلة أمريكية من الجيل الخامس من طراز "إف-22" في فلوريدا خلال رحلة تدريبية.

الجدير بالذكر أن إنتاج المقاتلة من طراز "إف-22" توقف في الولايات المتحدة، وتم استبدالها بمقاتلات أخرى من الجيل الخامس مثل "إف-35".