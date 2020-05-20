رسالة من رئيس الكنيست إلى العرب والمسلمين

وتحدث ليفين بلغة عربية فصيحة موجها التهنئة لمواطني إسرائيل من المسلمين والنواب المسلمين وموظفي الكنيست المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر.

بالفيديو: رئيس الكنيست الجديد ياريف ليفين يهنئ بلغة عربية فصيحة مواطني دولة المسلمين والنواب المسلمين وموظفي الكنيست المسلمين بمناسبة حلول #عيد_الفطر السعيد.



هذه هي إسرائيل الحقيقية يا عرب. متى يا ترى سيهنئ رئيس برلمان عربي الشعب اليهودي باللغة العبرية بمناسبة حلول أعياده؟ pic.twitter.com/Uaz6JL4hzx — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) May 20, 2020

​ومن جانبه نشر أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، مقطع رئيس الكنيست، وعلق على المقطع: "هذه هي إسرائيل الحقيقية يا عرب. متى يا ترى سيهنئ رئيس برلمان عربي الشعب اليهودي باللغة العبرية بمناسبة حلول أعياده؟".