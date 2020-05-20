"13 صاروخا حارقا"... البحرية الإيرانية تعلن سقوط قتلى وجرحى بمواجهات في الخليج

أصيب عدد من شرطة خفر السواحل الإيرانية بحروق وجروح، اليوم الأربعاء، خلال التصدي لسفينة كانت تهرب الوقود في مياه الخليج.

قال حسين دهكي، قائد خفر السواحل في إقليم هرمزكان: "عدة سفن لتهريب الوقود كانت تخرج من المياه الإيرانية، وهي من بادرت بإطلاق صواريخ حارقة ذات قدرة تدميرية عالية على قواتنا".

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، أسفرت العملية عن مقتل اثنين من المهربين واعتقال 11 واحتجاز السفينة ومصادرة 200 ألف لتر من الوقود، وتمت مصادرة 13 صاروخا حارقا كانت على متن السفينة.

وكان مصدر عسكري إيراني، قد أكد اليوم أن القوات البحرية الإيرانية ستواصل مهامها في مياه الخليج وبحرعمان بشكل اعتيادي، ولن تتأثر بأية تعليمات من قوات أجنبية تتواجد في المنطقة بشكل غير شرعي.

وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرا بالبقاء على بعد 100 متر عن سفن البحرية الأمريكية في المياه الدولية ومضيق هرمز.