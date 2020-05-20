اشتباه في أول حالة انتقال لفيروس كورونا من حيوان إلى إنسان

قالت الحكومة الهولندية إن إصابة مزارع يعمل في مزرعة لتربية حيوان المنك بفيروس كورونا قد تكون قد انتقلت إليه من حيوان في المزرعة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه يتم إجراء مزيد من البحوث حول المسألة، وذلك وفقا لتقرير نشرته الحكومة الهولندية.

وأشارت إلى أنه إذا أثبت السيناريو "المحتمل"، فستكون هذه أول حالة مؤكدة من نقل العدوى من الحيوان إلى الإنسان في العالم.

ويشتبه الخبراء، من دون أن يؤكدوا، أن فيروس كورونا قد انتقل في البداية من حيوان إلى إنسان في الصين.

وتم اتخاذ تدابير وقائية في مزارع المنك في جميع أنحاء هولندا في محاولة لمنع أي انتشار.

وقالت وزيرة الزراعة كارولا شوتن إن " نتائج البحث الجديد هذه سيكون لها تأثير كبير على العاملين في مزارع تربية المنك وأصحابهم وعائلاتهم وكذلك على المجتمعات المحلية".