أقوى إعصار منذ نحو عشر سنوات يضرب جنوب شرقي آسيا... فيديو وصور

اجتاح إعصار قوي شرق الهند، اليوم الأربعاء، بأمطار غزيرة ورياح وأمواج في حين جرى إجلاء الملايين من هناك وفي بنغلادش المجاورة في عملية عقدتها حملة مكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في الهند بنشرة الساعة الثالثة مساء (0930 بتوقيت جرينتش) إن الإعصار "أمفان" بدأ التحرك على اليابسة بعد أيام من اجتياحه خليج البنغال ليصبح من أقوى العواصف التي تضرب المنطقة منذ نحو عشر سنوات. وفقا لـ"رويترز".

وقال مسؤولون في ولايتي أوديشا والبنغال الغربية إن رياحا عاتية دمرت الأسقف واقتلعت الأشجار وتسببت في التواء أعمدة الكهرباء مما قطع إمدادات التيار الكهربائي عن بعض المناطق.

وفي بنغلادش، قال وزير الدولة لإدارة الكوارث إنعام الرحمن، إن نحو 2.4 مليون شخص في المناطق الأكثر عرضة للخطر نُقلوا إلى أكثر من 15 ألف مركز إيواء من العواصف.

Severe cyclonic storm #AMPHAN moving near the coastal areas of Balesore, Odisha with a wind speed of 80 to 100 kmp today morning. @DDNewslive @PIB_India @PIBBhubaneswar pic.twitter.com/F1wL32YlO2 — DDOdiaNews_Bhubaneswar (@DDOdiaNews) May 20, 2020

وأضاف "إجلاء الناس مع مراعاة التباعد الاجتماعي مثل تحديا. زدنا عدد مراكز الإيواء إلى مثليه لضمان التباعد واتباع القواعد الصحية".

وقال مسؤولون في بنغلادش كذلك إنهم نقلوا المئات من اللاجئين الروهينجا الذين يعيشون في جزيرة معرضة للسيول بخليج البنغال إلى مراكز إيواء من العاصفة.

#Amphan about to hit west bengal tomorrow.. Kolkata sky right now... pic.twitter.com/cpUj4TAh1c — Sumit kadel (@SumitkadeI) May 19, 2020

وقال المسؤولون إن الإعصار قد يجتاح المحاصيل المزروعة ومساحات كبيرة من الأراضي الخصبة. وتلقى المزارعون المساعدة لنقل محاصيلهم ومئات الآلاف من الماشية إلى أماكن مرتفعة.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية الاتحادية بالهند إن ولايتي البنغال الغربية وأوديشا المجاورة لها تكافحان لتوفير السكن للآلاف الذين جرى إجلاؤهم إذ تُستخدم الملاجئ القائمة كمراكز للحجر الصحي خلال أزمة كورونا.

ويجري تجهيز ملاجئ إضافية في أسواق الجملة والمباني الحكومية مع الحرص على التباعد الاجتماعي كما توزع الكمامات على القرويين.

#AmphanUpdates

Just got a teaser about what to expect. Thanx everyone for your concern. But worry not. We handle one everyday. Didi. This should be child's play. We in Bengal have developed "Herd Immunity"!! This too shall pass. 🥂#Amphan pic.twitter.com/OCXEopZiWQ — Rahul Mukherji (@RahulMukherji5) May 20, 2020

وقالت الشرطة بولاية البنغال الغربية إن بعض الناس لا يرغبون في الذهاب إلى الملاجئ خشية أن يصابوا بمرض كوفيد-19 وإن الكثيرين يرفضون ترك ماشيتهم.

وقال مسؤول كبير في الشرطة بمدينة كولكاتا عاصمة الولاية "اضطررنا حرفيا إلى إجبار الناس على الخروج من منازلهم واستخدام الكمامات ووضعهم في مبان حكومية".