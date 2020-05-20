"سوخوي سوبرجيت" أفضل طائرة في ظل جائحة كورونا

ووصفت إدارة الشركة طائرة "سوبرجيت" بأنها أفضل طائرة للعمل في وقت جائحة "كوفيد 19"، وذلك لأن هذه الطائرة أمثل وأنسب وسيلة نقل في ظروف عزوف الناس عن السفر بسبب جائحة كورونا، نظرا إلى تكلفة تشغيلها المنخفضة مقارنة مع طائرات "إيرباص" التي تملك شركة "إنترجيت" 66 منها إلى جانب 22 طائرة من طراز "سوبرجيت".

وتستخدم الشركة الآن 3 من طائرات "سوبرجيت" على 6 خطوط جوية محلية داخل المكسيك. وتطير هذه الطائرات خلال حوالي 60 ساعة في الأسبوع. وكانت الشركة تستخدم 6 من طائرات "سوبرجيت" قبل بدء الجائحة.

وذكرت صحيفة "ريبورتيور" الإلكترونية الروسية أن شركة "إنترجيت" اضطرت إلى وقف الرحلات الدولية بسبب كورورنا وسحب طائرت "إيرباص" من الخدمة. ومن هنا فإن وجود طائرات "سوبرجيت" ينقذ هذه الشركة من خطر الإفلاس، إذ يتيح لها مواصلة العمل بنقل المسافرين داخل المكسيك.