المحكمة المركزية تلزم نتنياهو بالمثول أمامها لبدء محاكمته بثلاث تهم فساد

ألزمت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس الشرقية، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإٍسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالمثول أمامها يوم الأحد المقبل، حيث ستعقد أول جلسة لمحاكمته بثلاث تهم فساد وهي "تلقي الرشوة" و"الغش والخداع" و"خيانة الأمانة".

القدس – سبوتنيك. وأفادت قناة "مكان" الإسرائيلية بأن "المحكمة المركزية في القدس ردت طلب وكلاء دفاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إعفاءه من حضور أولى جلسات محاكمته يوم الأحد المقبل، حيث يواجه سلسلة تهم فساد".

وأضافت القناة بأن "المحكمة بذلك قبلت موقف النيابة العامة التي أكدت أن رئيس الوزراء ملزم بحضور الجلسة الافتتاحية، مثل أي متهم آخر"، وستقتصر الجلسة على تلاوة لائحة الاتهام عليه كخطوة إجرائية.

يذكر أن نتنياهو قد طلب من المحكمة إعفاءه من حضور الجلسة، بدعوى أن حضوره إلى قاعة المحكمة سيكون مكلفا من الناحية المالية لأنه سيحتاج إلى حراسة أمنية مشددة لا سيما أن المحكمة تقع في شارع صلاح الدين بالقدس الشرقية، كما تذرع نتنياهو بأن الأوضاع الصحية بسبب جائحة كورونا تحتم عدم تجمع أعداد كبيرة من الأشخاص في قاعة مغلقة وصغيرة.

وقدمت النيابة العامة الإٍسرائيلية ثلاث لوائح اتهام بالرشوة والغش وخيانة الأمانة ضد نتنياهو، والمعروفة إعلاميا بالملف "1000" والملف "2000" والملف "4000"، وهي على النحو التالي: ملف 1000 – (قضية الهدايا) الملابسات: رئيس الحكومة نتنياهو حصل من رجال الأعمال ارنون ميلتشين وجيمس باكر، على هدايا بقيمة مئات آلاف الشواكل.

أما الملف 2000 –(قضية نتنياهو/موزيس) الملابسات: رئيس الحكومة قام بتنسيق عمليات مع صاحب صحيفة "يديعوت أحرونوت" نوني موزيس، لإضعاف "يسرائيل هيوم" في مقابل تقديم تغطية متعاطفة معه، والملف الأخير 4000-(قضية بيزك/والا) الملابسات: رئيس الحكومة قدم فوائد لمالك موقع "والا"، شاؤول الوفتش، مقابل تغطية متعاطفة. نتنياهو وزوجته سارة مشتبهان بتلقي الرشوة، والوفتش مشتبه بتقديم رشوة.