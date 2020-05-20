واشنطن تهاجم خامنئي وتصف تصريحاته الأخيرة بـ"المثيرة للاشمئزاز"

انتقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، تصريحات المرشد الأعلى الأيراني التي هاجم فيها إسرائيل، متهمًا إياه بمعاداة السامية.