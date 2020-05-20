أول تعليق للخارجية الإيرانية على تهديدات ترامب لمنظمة الصحة العالمية

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، على رسالة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

وكتب موسوي في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أن تشكيك الرئيس الأمريكي في مهنية واستقلال هذه المنظمة، محاولة واهية جاءت في الوقت الخطأ.

As global health is at stake & we need global solidarity & science-led leadership more than ever, Trump's letter to @WHO Director-General is undermining the professionalism & independence of the Organization. It is a vain attempt at the wrong time.#InThisTogether — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) May 20, 2020

وقال عباس موسوي: "إنه في الوقت الذي تعرضت السلامة العالمية إلى الخطر وهي في أمس الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن الدولي والقيادة القائمة على المعرفة، يشكك دونالد ترامب في رسالة إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بمهنية واستقلال هذه المنظمة، إنها محاولة واهية جاءت في الوقت الخطأ".

يشار إلى أن ترامب قد وجه تهديدا لمنظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، معلنا عن مهلة أقصاها 30 يوما لإجرائها إصلاحات جوهرية، وإلا سيقطع التمويل عنها، وسينظر في تعليق عضوية الولايات المتحدة فيها.

يذكر أن الولايات المتحدة هي أكبر مموّل لمنظمة الصحة العالمية إذ تبلغ قيمة مساهمتها المالية نحو 450 مليون دولار سنوياً.