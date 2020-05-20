أول تعليق لنتنياهو على وصف خامنئي بلاده بدولة "الإرهاب"

علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على وصف المرشد الأعلى الإيراني الذي هاجم فيها بلاده، ووصفها بدولة "الإرهاب".

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أوضح من خلالها أن تهديد خامنئي بتنفيذ "الحل النهائي" ضد إسرائيل يذكّر بخطة "الحل النهائي" النازية لإبادة الشعب اليهودي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي:

يجب عليه أن يعلم بأن كل نظام يهدد إسرائيل بالتدمير يواجه خطرا مماثلا.

تهديد خامنئي بتنفيذ "الحل النهائي" ضد إسرائيل يذكّر بخطة "الحل النهائي" النازية لإبادة الشعب اليهودي. يجب عليه أن يعلم بأن كل نظام يهدد إسرائيل بالتدمير يواجه خطرا مماثلا. pic.twitter.com/uSLgO66Vaw — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 20, 2020

وقال علي خامنئي في تغريدة سابقة له، إن "النظام الصهيوني يعد مثالًا على دولة الإرهاب. ومنذ وضعت السياسات البريطانية المعادية للإسلام والإنسان، الصهيونية في موضع الحكم في فلسطين، يحقق هذا النظام أهدافه عبر ذبح الأطفال والنساء والرجال".

وأضاف: "يجب تسليح الضفة الغربية، تمامًا مثل غزة. الأمر الوحيد الذي سيخفف من معاناة الفلسطينيين هو القوة".

على جانب آخر، قال خامنئي، في سلسلة تغريدات: "اليوم ارتكبت بعض دول الخليج الفارسي أكبر خيانة ضد تاريخها وتاريخ العالم العربي، وخانت فلسطين من خلال دعمها لإسرائيل".

وجاء ذلك تعليقًا على تسيير الإمارات أول رحلة طيران مباشرة مع إسرائيل. وحمل المرشد الأعلى الإيراني السعودية المسؤولية عن إقامة "علاقات صارخة" مع إسرائيل، واصفا هذه العلاقات بـ"أكبر عمل خيانة " و"خنجر طعن فلسطين والأمة الإسلامية".