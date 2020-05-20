الهند تقرر تسيير رحلات طيران داخلية رغم تفشي فيروس كورونا

قال وزير الطيران المدني الهندي، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستسمح لشركات الطيران بالبدء في تسيير بعض رحلات الطيران الداخلية اعتبارا من 25 مايو/ أيار الحالي، وذلك بعد مرور شهرين من فرض حظر على الرحلات الجوية ضمن إجراءات العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع وزير الطيران هارديب سينغ بوري على تويتر: "ستبدأ عمليات تشغيل رحلات الطيران المدني المحلية بصورة محسوبة بدقة اعتبارا من يوم الاثنين".

وأضاف بوري أنه تم إبلاغ كل المطارات وشركات الطيران كي تكون جاهزة لتشغيل رحلات الطيران اعتبارا من 25 مايو/ أيار، مشيرا إلى أن الوزارة ستصدر إرشادات خاصة بحركة الركاب بصورة منفصلة.

Domestic civil aviation operations will recommence in a calibrated manner from Monday 25th May 2020.



All airports & air carriers are being informed to be ready for operations from 25th May.



SOPs for passenger movement are also being separately issued by @MoCA_GoI. — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) May 20, 2020

وتخفف الهند تدريجيا من تدابير الإغلاق العام الذي أعلنته، في الخامس والعشرين من آذار/مارس، في محاولة لإعادة تنشيط الاقتصاد، وقبل أسابيع لمحلات البيع بالتجزئة بالعودة للعمل بنصف قوتها مع اتخاذ احتياطات عدم انتقال العدوى.

وتخطى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وفقا لـ "رويترز" في الهند 100 ألف، أمس الثلاثاء، مع عدم ظهور أي دلالة تذكر على تراجع الزيادة في الإصابات الجديدة رغم العزل العام الصارم المستمر منذ أسابيع.