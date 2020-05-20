ألمانيا توافق على حزمة إنقاذ لشركة طيران "لوفتهانزا"

قالت مجلة "دير شبيغل"، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الألمانية وافقت على التفاصيل النهائية لحزمة إنقاذ لشركة طيران "لوفتهانزا" التي تعاني من مشاكل.

وتسعى "لوفتهانزا" للحصول على تمويل من صندوق الاستقرار الاقتصادي في ألمانيا لمساعدتها في اجتياز جائحة فيروس كورونا، وما يتوقع أن يكون ركودا يستمر لفترة طويلة في السفر جوا.

وذكرت المجلة أن الوزراء المعنيين وضعوا اللمسات النهائية على حزمة الإنقاذ، وأن مسؤولا حكوميا في طريقه إلى فرانكفورت لإقرار الاتفاق مع مديري شركة الطيران.

Fresh news

Germany agrees on rescue package for Lufthansa



The German government agreed on final details of a rescue package for airline carrier Lufthansa



Airline said on May 7 that it was negotiating a 9 billion euro bailout with the German government to ensure its future pic.twitter.com/6QdkfhkVFW — Nick Walterson (@NickWalterson) May 20, 2020

وفي السابع من مايو/ أيار، قالت "لوفتهانزا" إنها تتفاوض مع الحكومة الألمانية على حزمة إنقاذ بقيمة تسعة مليارات يورو لضمان مستقبلها، مؤكدة تقريرا أوردته "رويترز"، في وقت سابق.

وحظيت ميركل بإشادة عالمية لإبقائها معدل الوفيات منخفضا، لكنها أذعنت في الأسبوع الماضي لضغوط رؤوساء حكومات الولايات، ووافقت على إعادة فتح تدريجية للمدارس والمتاجر والمطاعم وحتى مباريات كرة القدم. وحذّرت المستشارة الألمانية مرارا من حدوث موجة عدوى ثانية.