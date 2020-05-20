خامنئي: إيران ستدعم أي بلد أو جماعة تقاتل إسرائيل

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن إيران ستدعم أي بلد أو جماعة تقاتل إسرائيل.

وأضاف خامنئي عبر حسابه الرسمي على تويتر "سنساعد وندعم أي دولة أو أي جماعة في أي مكان تعارض وتقاتل الكيان الصهيوني ولن نتردد في قول ذلك".

We will support and assist any nation or any group anywhere who opposes and fights the Zionist regime, and we do not hesitate to say this.#FlyTheFlag — Khamenei.ir (@khamenei_ir) May 20, 2020

وقال علي خامنئي في تغريدة سابقة له، إن "النظام الصهيوني يعد مثالا على دولة الإرهاب. ومنذ وضعت السياسات البريطانية المعادية للإسلام والإنسان، الصهيونية في موضع الحكم في فلسطين، يحقق هذا النظام أهدافه عبر ذبح الأطفال والنساء والرجال".

وأضاف: "يجب تسليح الضفة الغربية، تمامًا مثل غزة. الأمر الوحيد الذي سيخفف من معاناة الفلسطينيين هو القوة".

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حيث نشر تغريدة جاء فيها أن تهديد خامنئي بتنفيذ "الحل النهائي" ضد إسرائيل يذكر بخطة "الحل النهائي" النازية لإبادة الشعب اليهودي.

وقال نتنياهو: "يجب عليه أن يعلم بأن كل نظام يهدد إسرائيل بالتدمير يواجه خطرا مماثلا".