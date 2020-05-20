ماذا لو اقتربت أمريكا من ناقلات النفط الإيرانية.. الجيش الإيراني يرد

أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، أن إيران سترد بحزم على أي عرقلة من قبل الولايات المتحدة لحركة ناقلات النفط الإيرانية.

وبحسب وكالة "فارس"، قال حاتمي إن أي عرقلة لناقلات النفط تعد خرقا للقرارات والأمن الدوليين، لذا يتوجب على المنظمات الدولية وكذلك الدول الحساسة تجاه القرارات وأمن المياه الدولية إبداء رد الفعل تجاه هذه القضية.

وشدد حاتمي على أن أي عرقلة من جانب الولايات المتحدة لحركة ناقلات النفط الإيرانية، ستتم مواجهتها برد حازم من جانب إيران.

وأضاف حاتمي "وقتها سيعد هذا العمل يعد نوعا من القرصنة البحرية".

وتابع وزير الدفاع الإيراني "بطبيعة الحال سياستنا واضحة تماما، ونعلن بصراحة أننا لن نتحمل أي عرقلة لناقلاتنا".

وأتم "الأمريكان والجميع يعلمون تماما بأننا لن نتردد إطلاقا في الرد على مثل هذا الأمر، وإن ازدادت العرقلة واستمرت فانهم سيواجهون ردا حازما".

يذكر أن الولايات المتحدة أطلقت تهديدات ضد السفن الإيرانية، إثر صادرات النفط الإيراني إلى فنزويلا.