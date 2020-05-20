وزير الدفاع: الجيش الفنزويلي سيرافق ناقلات وقود إيرانية

قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، اليوم الأربعاء، إن قوة من الجيش سترافق ناقلات إيرانية تحمل وقودا إلى فنزويلا التي تعاني نقصا في البنزين بمجرد دخولها إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية للبلاد.

وقال بادرينو في مقابلة على شاشة التلفزيون الرسمي إن القوة المرافقة "سترحب بهم عند وصولهم وستشكر الشعب الإيراني على تضامنه وتعاونه"، مضيفا أن الحكومة الفنزويلية على اتصال مع وزير الدفاع الإيراني، بحسب "رويترز".

وفي وقت سابق اليوم، قال خوان غوايدو زعيم المعارضة في فنزويلا إن شحنات وقود من إيران إلى بلاده يجب أن "تزعج" أمريكا اللاتينية.

ووفقا لبيانات تتبع السفن من ريفينتيف أيكون، الأربعاء الماضي، فقد أبحرت ناقلة واحدة على الأقل جرى تحميلها بالوقود من ميناء إيراني صوب فنزويلا، الأمر الذي قد يساعد البلد على تخفيف النقص الشديد في الوقود.

وبحسب البيانات، عبرت الناقلة المتوسطة "كلافل" التي ترفع العلم الإيراني قناة السويس، يوم أمس الأربعاء، بعد تحميلها بالوقود نهاية مارس/ آذار، في ميناء بندر عباس الإيراني.