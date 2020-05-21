هطول برد "كورونا" على كوكب الأرض... صور

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن بردا غير عادي سقط على شكل فيروس كورونا في ولاية نويفوليون المكسيكية.

ووفقا لشهود عيان، كان شكل البرد يشبه فيروس كورونا. ورأى السكان المحليون المذعورين في الحادث "رسالة من الله يذكرهم بالبقاء في منازلهم" أثناء الوباء.

What a hailstone last night in Qingdao!!!💀 pic.twitter.com/XU28WeXIwP — Arlene Lee (@ArleneL83330489) May 18, 2020

كما تم الإبلاغ عن ظاهرة طبيعية مماثلة في الطرف الأخر من العالم. عرض مستخدم "تويتر" أرلين لي صورة لبَرَد "فيروس كورونا" الذي سقط في مدينة تشينغداو الصينية في 18 مايو/ أيار.

درس خوسيه ميغيل فيناس، عالم الأرصاد الجوية ومستشار المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الصور التي ظهرت على الشبكات الاجتماعية. قال إنه لا يوجد شيء خارق في هذا: خلال العواصف القوية، عندما يصطدم البرد بالأحجام المختلفة مع بعضه البعض يلتصق ببعضه البعض ويصبح له أشكال غير عادية.