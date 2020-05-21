يقتلع أسطح المنازل... فيديو مرعب لإعصار "أمفان"

تسبب إعصار "أمفان" في تشريد نحو 3 ملايين شخص، بعدما ضرب الهند وبنغلاديش، أمس الأربعاء، وتسبب في أضرار هائلة.

نشرت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد أوضاع المتضررين من الإعصار، الذين تجاوز عددهم 3 ملايين شخص، أجبرهم الإعصار على ترك منازلهم.

ويظهر الفيديو لقطات مروعة للإعصار، الذي يقتلع أسطح المنازل، ويعد إحدى أقوى العواصف، التي تضرب المنطقة، مشيرة إلى أن ذلك سيؤثر على جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

Cyclone #Amphan hit the coast of India and Bangladesh yesterday, forcing 3 million people to be evacuated. Amphan is one of the strongest storms to hit the region and will affect the ongoing response to the COVID-19 pandemic. pic.twitter.com/r2LxjlzE41 — DW News (@dwnews) May 21, 2020

ويمر الإعصار أعلى خليج البنغال ليصل إلى اليابسة على الساحل الشرقي للهند، وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن "العاصفة الإعصارية الشديدة للغاية" هبطت على سواحل ولاية غرب البنغال، الأربعاء، ما أسفر عن رياح شديدة وأمطار غزيرة في أنحاء المنطقة.

وتشير بيانات الأرصاد الجوية إلى أن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار تصل إلى 185 كيلومترا.