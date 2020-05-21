الشرطة التركية تعتقل إيرانيا بسبب منشفة... فيديو

قامت السلطات التركية باعتقال رجل إيراني يدعى محمد رضا، إثر تعليقه منشفة على شرفة منزله مرسوم عليها علم بريطانيا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، تقدم الجيران ببلاغ ضد الرجل بسبب ما وصفوه سلوكه "الاستفزازي".

يوم 19 مايو/ أيار يعرف باسم "يوم الشباب والرياضة" في تركيا، وفيه يعلق العلم التركي على النوافذ والشرفات كما شهد ذلك اليوم بداية حرب الاستقلال التركية عام 1919.

Kayseri'de, 19 Mayıs günü balkonuna İngiliz bayrağına benzeyen havlu asan İranlı, alkışlar eşliğinde gözaltına alındı. pic.twitter.com/vcJpcY1HjN — Ensonhaber.com (@ensonhaber) May 20, 2020

ويتم الاحتفال خلال اليوم بمؤسس الدولة كمال أتاتورك، الذي أصبح أول رئيس لها في عام 1923.

وأشارت تقارير إلى أن الرجل علق المنشفة من شرفة منزله في الطابق الخامس بمدينة قيصري.

وأوضح محمد أنه لم يقصد أي شيء وأنه كان فقط يجفف المنشفة، إلا أن السلطات في المدينة اتخذت بحقه الإجراءات القانونية.