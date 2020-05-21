أول تعليق من إيران على العقوبات الأمريكية الجديدة

اعتبرت إيران، اليوم الخميس، العقوبات الأمريكية الجديدة التي استهدفت عددا من المسؤولين الإيرانيين علامة على افتقار عقوبات واشنطن السابقة على الجمهورية الإسلامية للفاعلية.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قوله "عقوبات واشنطن العقيمة والمكررة على المسؤولين الإيرانيين علامة ضعف وإحباط وارتباك لدى الإدارة الأمريكية".

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، عقوبات جديدة ضد إيران استهدفت وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، ومسؤولين آخرين متهمة إياهم بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أنه تم "فرض عقوبات اليوم ضد وزير الداخلية الإيراني لدوره في انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان بحق الإيرانيين، بجانب سبع مسؤولين بارزين في قوى إنفاذ القانون الإيرانية والحرس الثوري".

وتابع البيان "النظام الإيراني يقمع الشعب والمظاهرات السلمية ويواجهها بعنف"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة سوف تستمر في محاسبة المسؤولين والمؤسسات الإيرانية التي تقمع وتمارس انتهاكات ضد الشعب الإيراني.

كما أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية ، يوم الثلاثاء الماضي، شركة خدمات لوجستية صينية هي "شنغهاي ساينت لوجيستيكس"، على قائمتها للعقوبات على خلفية تقديمها خدمات لشركة "ماهان إير" الإيرانية للطيران، والتي تصنفها واشنطن كداعم للأنشطة الإرهابية. وأعلنت الوزارة أن "إدراج الشركة الصينية في قائمة العقوبات، يأتي بسبب ما وصفته، عملها كوكيل مبيعات عام لشركة "ماهان إير".