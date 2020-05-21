أول تحرك من إيران بعد تهديد أمريكا بشأن ناقلات النفط

بعث السفير الإيراني لدى لندن، حميد بعيدي نجاد، رسالة رسمية إلى المنظمة الدولية للملاحة البحرية بعد التهديد الأمريكي الأخير ضد ناقلات الوقود الإيرانية.

وقال حميد بعيدي نجاد عبر صفحته على "تويتر"، إنه " أرسل رسالة إلى المنظمة الدولية للملاحة البحرية بعد الإجراءات الأمريكية الأخيرة ضد ناقلات النفط الإيرانية"، معربا عن قلقه العميق بشأن التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة قررت اتخاذ إجراءات ضد ناقلات الوقود الإيرانية في البحار الدولية وتعريض الأمن الدولي للخطر.

وقال إن "إيران سترد على أي تهديد وأن الولايات المتحدة ستتحمل مسؤولة أية عواقب جراء ذلك".

وهددت الإدارة الأمريكية بمضايقة ناقلات الوقود الإيرانية المتوجهة إلى فنزويلا، فيما قررت إيران استدعاء السفير السويسري فى طهران، وبعثت رسالة تحذير إلى المسؤولين الأمريكيين من أن أي تهديد لناقلات النفط الإيرانية سيقابل برد فوري وحاسم من إيران، وأن الحكومة الأمريكية ستتحمل مسؤولية عواقب ذلك.

من ناحية أخرى، كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسالة تحذير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، معتبرا أن تهديدات أمريكا لناقلات النفط الإيرانية المتوجهة لفنزويلا غير قانونية وخطيرة وشكل من أشكال القرصنة.