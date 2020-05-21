السفير الإيراني في الصين: أمريكا اتخذت 47 قرارا ضد الفلسطينيين خلال عامين

قال السفير الإيراني لدى الصين، محمد كشاورزادة زاده، إن دعم واشنطن الشامل لإسرائيل، أدى إلى تزايد غطرستها، مضيفا: "الكيان الغاصب للقدس، يحاول حاليا إضفاء الطابع الرسمي على احتلال أجزاء من الأراضي الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967".

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة عبر الإنترنت بمشاركة المفكرين والباحثين الصينيين والإيرانيين في بكين بمناسبة يوم القدس العالمي، اليوم الخميس، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

وأوضح زاده: "الإجراءات الأحادية الأمريكية لصالح إسرائيل ، ألقت بظلال من الشك من قبل الفلسطينيين ومعظم الحكومات والدول حول العالم، على نوايا الولايات المتحدة في تنفيذ خطة السلام المزعومة"، مضيفا: "ترامب وعد خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بتسوية القضية الفلسطينية، وبعد فوزه في الانتخابات، حاول الوفاء بوعوده لصالح الكيان الصهيوني".

وتابع سفير إيران لدى الصين: "واشنطن اتخذت 47 قرارا ضد الفلسطينيين، لصالح الكيان الصهيوني خلال العامين الماضيين"، مضيفا: " بالإضافة إلى 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية، اتخذت واشنطن خطوات مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، من خلال نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وإغلاق مكاتب منظمة التحرير في واشنطن ووقف المساعدة المالية لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وحذف قضية اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك الاعتراف بهضبة الجولان المحتلة ضمن سيادة إسرائيل".

وقال السفير الإيراني إن "المسرحية الختامية لترامب تمثلت بعرض ما يسمى بـ "صفقة القرن" في 2019"، مضيفا: "هذه الخطة الأحادية لصالح الكيان الصهيوني بالكامل وهدفها إنهاء القضية الفلسطينية إلى الأبد".

وأوضح: "إسرائيل وبضوء أخضر من أمريكا وتحت ذريعة تنفيذ الخطة من جانب واحد، تحاول وبقوة ضم أجزاء من الضفة الغربية ونهر الأردن لتوسيع سيطرتها على المنطقة".